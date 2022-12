Wasserrettung lädt zum traditionellen "Christbaum versenken"

Am 25. Dezember veranstaltet die Wasserrettung Vorarlberg zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder das traditionelle Weihnachtstauchen.

Schon seit vielen Jahren geht die Vorarlberger Wasserrettung am 25. in Bregenz unter Wasser. Das traditionelle Weihnachtstauchen findet auch heuer am Weihnachtstag ab 17.30 Uhr beim Molo-Hafen statt. Das Weihnachtstauchen ist bereits eine Traditionsveranstaltung.