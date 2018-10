Waschweiber waren gestern ...

Musikalisches Kabarett „Waschmänner!“ mit Flo und Wisch im Vereinshaus Göfis.

GÖFIS Das stete Wirken der Emanzipation hat über die Jahre hinweg die bis dahin weit verbreitete und gesellschaftlich geschätzte Spezies des “Waschweibes” in eine existenzielle Krise gestürzt und stattdessen eine neue Generation des vermeintlich stärkeren Geschlechtes heranwachsen lassen: „Waschmänner!“ Flo und Wisch sind zwei Prachtexemplare dieser Gattung: auf der Bühne sind die beiden Mitt-Zwanziger die gefeierten Helden, deren Songs nicht nur unter die Haut, sondern auch direkt ins Zwerchfell gehen. „Karl-Heinz Grasser ist ein Prachtexemplar eines Waschmanns“, erklären die Künstler. „Er hinterlässt keine Spuren …“ Und so gehen die Parodien der beiden Komiker weiter. Der eine ein flauschiger Hüne, der am Klavier beweist, dass er die Musik mindestens so im Blut hat wie das Cholesterin – der andere ein geistreiches Energiebündel, das mit einem einzigen Blick Frauenherzen zum Schmelzen und Männerseelen zum Fremdschämen bringt. Im Göfner Vereinshaus wurden Songs für echte Waschmänner gesungen. „Gesichtsmasken machen süchtig“, stellt Flo klar. „Aber seit dem Vermummungsverbot renne ich weniger damit herum.“