Waschmaschinentango mit Wiener Schmäh

Bludenz. Am Freitag, 25. November, kommen Buntspecht erstmals in die Remise Bludenz.

Vor der Musik war das Reisen und Herumstreunen. Manche kannten sich bereits, andere wurden in langen Nächten von der Straße aufgegabelt. Nicht jeder hatte schon mal ein Instrument in der Hand und so mancher ist „Legastheniger“ – so lautet die Entstehungsgeschichte von Buntspecht, die sich 2017 gefunden haben und gleich ein Jahr später ihr Debut rausbrachten.