Was Vorarlberg gegen den Lehrermangel unternimmt

Heiko Richter (Bildungsdirektion Vorarlberg) war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Heiko Richter, ehemaliger Vizerektor an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und jetzt Leiter der neu eingerichteten Projektstelle “Arbeitsplatz Schule” in der Bildungsdirektion ist der Experte im Land zum Thema Quereinsteiger in den Lerhrberuf. Der viel zitierte Lehrermangel ist nicht nur in Vorarlberg ein Thema, so räumt auch das Bundesministerium mit der Kampagne "Klasse Job" diesem Problem Priorität ein. Wie Richter in Vorarlberg Quereinsteiger für den Beruf des Lehrers gewinnen will und welche Herausforderungen es dabei gibt war Thema im Gespräch mit Marc Springer bei "Vorarlberg LIVE".