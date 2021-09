Was vom Arabischen Frühling blieb

Karim El-Gawhary über die Folgen des Arabischen Frühlings 2011 und wie sich die Situation im Nahen Osten seither entwickelt hat.

Als Nahost-Korrespondent hat Karim El-Gawhary im Fernsehen eineinhalb Minuten Zeit, um die komplexe arabische Welt zu erklären. Weil das vollkommen unmöglich ist, schrieb er nun ein Buch. In seinem neuesten Werk "Repression und Rebellion: Arabische Revolution – was nun?" geht es um die Folgen des Arabischen Frühlings 2011 und wie sich die Situation im Nahen Osten seither entwickelt hat. In Ägypten herrscht das Militär, in Syrien ein Massenmörder und die Golfstaaten werden weiter autokratisch regiert. Dass der Arabische Frühling zu einem Arabischen Winter geworden ist, weist der Nahost-Experte aber trotzdem zurück: „Es sind Prozesse, die da losgetreten wurden, die noch kein Ende haben“, betont El-Gawhary, der vor seiner Lesung bei Russmedia am Dienstagabend bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast war.