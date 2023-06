"Was uns gut tut, ist auch gut für unsere Gäste"

Holger Bramsiepe ist, so seine Berufsbezeichnung - Zukunftsgestalter. In dieser Funktion hat er als Vertreter der Future Design Akademie am Mittwoch beim Zukunftsdiskurs Tourismus: Faktor Mensch die Teilnehmer der Veranstaltung in Doren begleitet.

Bei Vorarlberg LIVE berichtete er im Gespräch mit Joachim Mangard über die Veranstaltung, die die brennenden Themen der Branche zum Inhalt hat.

„Man muss erst mal erkennen, dass das, was uns gut tut in der Region, also das, was uns als Arbeitgeber oder als Mitarbeiter gut tut, auch das sein sollte, was gut für die Gäste ist.“, so der Zukunftsgesalter zum Kernpunkt des Diskurses.

Die ganze Sendung vom Mittwoch

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.