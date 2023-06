Was tun, wenn Mutter Erde nicht mehr liefert?

Theater Mutante gastiert auch dieses Jahr am Vetterhof und schauspielert mit Schülern der Mittelschule Rheindorf.

Lustenau Die Vorbereitungen für die aktuelle Aufführung von Theater Mutante laufen bereits auf Hochtouren. Das Stück könnte aktueller nicht sein. Was tun, wenn die fruchtbaren Böden versiegen? Und die Erde uns nicht mehr versorgen kann? Diese Frage stellt Theater Mutante mit dem Stück „Linfatika“ von Christian Kühne im Auftrag von Theater Mutante und präsentiert den Zusehern die Lösung: „Linfatika“, ein künstlich erschaffenes Molekül. Dieses soll die Menschheit retten und vor dem sicheren Untergang bewahren. Schülerinnen und Schüler der 1b, 1c und 2a-Klassen der Mittelschule Rheindorf wirken bei dem Stück mit und tauchen ganz in die Theaterwelt ein.

„Die Gäste, die zu unserer Aufführung kommen, erwartet etwas völlig Neues. Gemeinsam begehen wir den Vetterhof. Dort finden verschiedenste Produktions- und Verpackungsszenen aber auch Familienintrigen statt“, verrät Regisseur Andreas Jähnert. Die Schüler und Schauspieler lassen die Zuseher in eine Art Zwischenwelt eintauchen, in der gezeigt wird, wie die Menschheit auf propagandistische Weise das Molekül anpreist. „Wir möchten zum Nachdenken anregen. Denn wie ist es mit der Versorgung von Lebensmitteln bestellt, wenn die Böden allmählich krank und ausgelaugt sind?“, fragt sich Jähnert.

Unter den Schülern steigt bereits die Vorfreude auf die Premiere am 21. Juni auf dem Vetterhof. „Wir haben bereits intensiv geprobt. Wir sind auf einem richtigen Weg. Theaterzuspielen macht viel Spaß“, erzählt Schülerin Antonia Bösch. So geht es auch ihren Klassenkameraden und Kameradinnen, die jede Woche mit viel Engagement mitmachen. Theater Mutante gastiert vom 21. bis 29. Juni am Vetterhof in Lustenau. Karten können unter ticket@theatermutante.com, an der Abendkasse oder unter 0660 968 3285 erworben werden. bvs