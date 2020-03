Was rund um die Arena geplant ist

Zur großen Veränderungsphase in der OJAD, und zu Fragen der Jugendlichen nahmen Dornbirns Spitzenpolitiker Stellung.

Dornbirn. Die OJAD ist halt die OJAD. So lautet das Happy End des neu erstellten Imagefilms, der an diesem ganz besonderen Dienstagvormittag in der Arena gezeigt wurde. Dieser Programmpunkt verdeutlichte die vielen Bereiche, in denen das multiprofessionelle OJAD-Team für mehr Chancengerechtigkeit für und mit jungen Menschen arbeitet. Außerdem legt der Beitrag nahe, dass sich die Investitionen in die Offene Jugendarbeit rentieren. Und zu investieren wird es viel geben. Darin sind sich Dornbirns Bürgermeisterkandidaten Andrea Kaufmann (ÖVP), Markus Fäßler (SPÖ), Christoph Waibel (FPÖ), Juliane Alton (Grüne) und Claudio Errico (Neos) einig. Die Politiker waren der Einladung der Offenen Jugendarbeit in die Arena gefolgt, um sich den Fragen der Jugendlichen, von denen viele persönlich anwesend waren, zu stellen. Gekommen sind Schüler des Bundesgymnasiums Dornbirn, die im Modul Sozialkompetenz Freiwilligenarbeit machen, sich um Klimaschutz kümmern und ihre Anregungen zu den Öffis mitbrachten (Stadtbus Nachts am Wochenende). Schüler des Poly kamen mit Fragen zur Verlegung ihrer Schule, Jugendliche der OJAD fragten nach längeren Öffnungszeiten des Mädchentreffs und natürlich wollten alle wissen, was aus der Arena wird.