Was passiert an einem Tag im Bundesrat?

u003cstrongu003e5.10 Uhr:u003c/strongu003e Nachdem ihr Wecker am frühen Morgen geklingelt hat, ist Heike Eder in der Hauptstadt angekommen. Danach geht es zum Arbeitsplatz.

u003cstrongu003e5.10 Uhr:u003c/strongu003e Nachdem ihr Wecker am frühen Morgen geklingelt hat, ist Heike Eder in der Hauptstadt angekommen. Danach geht es zum Arbeitsplatz.

u003cstrongu003e5.10 Uhr:u003c/strongu003e Nachdem ihr Wecker am frühen Morgen geklingelt hat, ist Heike Eder in der Hauptstadt angekommen. Danach geht es zum Arbeitsplatz.

Nach ihrer Ankunft im Parlament in Wien bearbeitet sie ihre Post und kümmert sich um die Mails, bevor die Klubsitzung der Bundesfraktion startet. Diese dient der Vorbereitung der Plenarsitzung des Bundesrates. Hier werden aktuelle politische Herausforderungen diskutiert und die Tagesordnung der Plenarsitzung besprochen. Dazwischen hat sie auch etwas Zeit, sich mit ihrer Vorarlberger Bundesratskollegin Christine Schwarz-Fuchs auszutauschen.

Ab zu den Ausschüssen

Am Nachmittag geht es für Heike in die Ausschüsse. Sie ist für die Bereiche Arbeit und Soziales, Gleichbehandlung, Sport, Gesundheit, Familie und Kinderrechte zuständig. Den Ausschuss für Familie leitet sie sogar. Dort werden die jeweiligen Gesetzesbeschlüsse diskutiert und darüber abgestimmt. Außerdem stehen den Mitgliedern in den Ausschüssen Experten des Ministeriums für Fragen zur Verfügung.