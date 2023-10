Was macht Helene Fischer da? Ist das etwa ein ...

Während des Abschlusskonzerts ihrer Tournee in Frankfurt amüsiert Helene Fischer das Publikum und ihre Crew mit einer unerwarteten, schlüpfrigen Geste.

Ein humorvoller Moment

Die unerwartete Geste schien in einem humorvollen Licht, und auch wenn es auf den ersten Blick ein wenig schlüpfrig wirkte, handelte es sich doch um eine spielerische Überraschung für ihre Crew, mit der Fischer die Lacher auf ihrer Seite hatte. Ihr Ehemann, Thomas Seitel, und die Tänzer waren zunächst baff, nahmen es aber mit Humor. Fans in den ersten Reihen konnten sich über diesen besonderen und lustigen Moment freuen, der offensichtlich nicht Teil der geplanten Show war, sondern eine spontane, lustige Aktion darstellte.

Spontane Reaktionen

Applaus und Geschenke vom Publikum

Die Festhalle in Frankfurt war nicht nur Zeuge dieses humorvollen Moments, sondern auch zahlreiche andere Gesten der Zuneigung wurden ausgetauscht. Die Sängerin erhielt am Sonntagabend tosenden Applaus von ihren Fans, und einige warfen sogar BHs auf die Bühne, die mit Herzchen und Fan-Botschaften verziert waren.

Weiter geht’s für die Sängerin

Nach dem Ende der Tournee, die über 70 Konzerte umfasste, steht für Helene Fischer keine Pause an. Die Vorbereitungen für ihre beliebte „Helene Fischer Show“ für das ZDF sind bereits im Gange. Die Aufzeichnungen für die Show, die am 1. und 2. Dezember in Düsseldorf stattfinden werden, erfordern wochenlange Proben. Auch wenn die Tournee nun beendet ist, bleibt Fischer's Terminkalender also weiterhin gut gefüllt.