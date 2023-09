Das Fitness-Geheimnis von Helene Fischer: Dieses Lebensmittel hat es in sich!

Helene Fischer, eine der größten Schlagersängerinnen Deutschlands spricht über ihre kulinarischen Vorlieben und Gewohnheiten.

Helene tankt Energie mit frischem Ingwer

Trotz ihres vollen Terminkalenders schätzt sie die seltenen Momente zu Hause in ihrer eigenen Küche. „Selber kochen ist für mich Luxus“, betont sie. Doch meistens herscht aufgrund ihrer Termine eine gähnende Leere in ihrem Kühlschrank. Ein Baguette mit Kräuterbutter und Nudeln für eine schnelle Pasta habe sie aber immer zu Hause.

all

all

self

self

Sie liebt den Genuss und legt Wert auf gesundes Essen

all

all

self

self

Auch in der Grillsaison genießt sie die Zeit im Freien, selbst wenn sie das Grillen lieber den Herren überlässt. Und wenn sie an ihre Kindheit denkt? Da denkt sie an die Rezepte ihrer Großmutter und das saisonale Essen, das sie immer genossen hat.