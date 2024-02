Was macht dich eigentlich glücklich?

Neben den Lerneinheiten wird im Lerncafé Schlins auch solchen – nicht einfachen – Fragen nachgegangen.

Gemütlich und laut gleichermaßen geht es im Lerncafé Schlins zu. Gemütlich, weil die alten Räume viel Charme und „Heimeligkeit“ ausstrahlen, laut, weil es eben Kinder sind, die hier lernen und Hausaufgaben machen. Und da geht es eben manches Mal auch etwas stimmungsvoller zu. Die neunjährige Emma zum Beispiel liebt es, hier im Lerncafé zu sein: „Ich habe hier viele neue Freunde gefunden. Ich mache hier immer meine Hausaufgaben, weil zuhause klappt das irgendwie nie so richtig“, erzählt sie und ist froh, hier einen Platz zum Lernen gefunden zu haben. „Am meisten Probleme habe ich in Mathe, dafür kann ich Englisch richtig gut“, erzählt sie stolz.

Bildung als Schlüssel für die Zukunft Eine gute Bildung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft. Leider haben nicht alle Kinder die gleichen Möglichkeiten und verschiedenste Hürden erschweren das Lernen. Die Lerncafés der Caritas setzen genau hier an, denn Nachhilfe ist teuer und nicht immer ist es möglich, die Kinder von Seiten der Eltern so zu unterstützen, wie es die Kinder benötigen würden.

Freiwillige für das Lerncafé Schlins gesucht

Die beiden freiwilligen Helferinnen Margit und Sibylle, beide Pensionistinnen mit einem großen Herz für Kinder, wollen diesen Kindern mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur Seite stehen: „Es macht großen Spaß hier zu sein und mit den Kindern zu lernen. Manches Mal müssen wir uns auch selbst wieder mit dem einen oder anderen Thema auseinandersetzen und selbst lernen, aber das hält den Kopf fit.“ Einmal mussten sogar die Schüler*innen ihnen etwas beibringen, was für alle ein großer Spaß war. „Viele denken, dass sie nicht mit den Kindern lernen können, weil ihre eigene Schulzeit schon so lange her ist. Aber auch wenn das eine oder andere vergessen wurde, kommt man schnell wieder in die Themen“, sind sich die beiden Frauen einig.