Was lange währt, wird endlich gut

Am Freitag, den 4. September 2021 fand, nach fast einem Jahr Verspätung, die Vernissage zur Ausstellung von Martin Dietrich mit dem klingenden Namen „Bergwerk“ in der Raiffeisenbank Lech statt.

Als Vernissage-Redner fungierte Jodok Batlogg (create.io) aber nicht in Funktion als erfolgreicher Start-up Gründer im Technologiebereich, sondern als Jugendfreund des Künstlers. Mit seinen zahlreichen pointierten Anekdoten brachte er das Publikum zum Schmunzeln und gab Einblicke in das Leben des Künstlers. Diese Erinnerungen aus Kinder- und Jugendtagen verknüpfte er gekonnt mit den Bildern von Martin Dietrich. So entstanden in den Köpfen des Publikums neue Geschichten zu den einzelnen Bildern. Es muss eine schöne, unbeschwerte Zeit gewesen sein. Denn die Leichtigkeit der Pinselführung ist auch heute noch in jedem Bild spürbar.