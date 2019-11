Was läuft in Sachen Garten in der Stadt?

Obst- und Gartenbauverein Dornbirn lädt alle Interessierten zur Jahreshauptversammlung ein.

Dornbirn. Am Mittwoch, 20. November 2019 um 19:00 Uhr lädt der örtliche Obst- und Gartenbauverein in die inatura Dornbirn ein. Alle Interessierten – ob Mitglied oder (noch) nicht – erwartet ein bebilderter Rückblick auf das ablaufende Jahr ebenso wie eine Vorschau auf das kommende Jahr. Wie ist das Gartenjahr verlaufen? Auf welches Programm zur Weiterbildung, Vernetzung und dem Austausch unter Gleichgesinnten können wir uns in 2020 freuen? Diese Fragen werden im Rahmen der Veranstaltung beantwortet.

Spürbar einen zweiten Frühling erleben die Organisationen rund um den Garten-, Gemüse- und Obstbau in Vorarlberg. Vorarlbergweit wird im Landesverband Obst- und Gartenkultur Vorarlberg von 15.000 aktiven Mitgliedern gesprochen. In Dornbirn sind es ganze 700 Menschen, die sich für die Förderung der Obst- und Gartenkultur im Land einsetzen. Eng zusammen gearbeitet wird mit Essbare Stadt Dornbirn, die ökologische und gesellschaftliche Akzente im öffentlichen Raum setzt. In Dornbirn soll zusätzlich zu den vielen Privatgärten ein Netz an Gärten auf städtischen Flächen entstehen, die für Jedermann/-frau zugänglich sind. Es soll an allen Ecken in der größten Stadt was zum Naschen geben. Mit Jungfamilien, Zugezogenen und aktiven Junggebliebenen ist eine Renaissance in diesem Bereich erlebbar.