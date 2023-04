Was künstliche Intelligenz kann und hohe Zinsen bringen

Am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE": Der Hochschullehrer Dr. Florian Buehler von der FH Vorarlberg und Vorstand der HYPO Vorarlberg Wilfried Amann.

Was trauen wir Künstlicher Intelligenz zu? Kann KI sogar kreativ sein und zum Beispiel Musikclips oder Bilder erschaffen? Diesen Fragen ging der FHV-Hochschullehrende Florian Buehler gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen der VU Amsterdam und der Universität British Columbia in der Forschungsarbeit „Defending humankind: Anthropocentric bias in the appreciation of AI art“ nach. Über die rasante Entwicklung und die spannenden Ergebnisse seiner Arbeit spricht Buehler am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE".