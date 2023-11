„Was Kinder im Netz tun und sehen“

Am Montag und Dienstag findet in der Inatura ein Vortrag von der deutschen Digitalbotschafterin und Schulleiterin Silke Müller statt. Eltern, Pädagogen und alle Interessierten sind eingeladen.

Dornbirn Schulleiterin und niedersächsische Digitalbotschafterin Silke Müller klärt auf über die digitalen Bedrohungen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, wenn sie Zugang zu Smartphones haben. Sie fordert eine zeitgemäße, an Werten orientierte Medienerziehung. Darüber und wie Eltern, Pädagogen Kinder und Jugendliche schützen können, spricht die Referentin in den folgenden Vorträgen am 13.11. und 14.11.2023 in der Inatura in Dornbirn. Der Vorarlberger Familienverband, SUPRO sowie die Koordinationsstelle Mobbing freuen sich auf eine rege Teilnahme.

„Das Verhalten von Menschen im Netz und in sozialen Netzwerken ist ein folgenschwerer Angriff auf unsere Kinder. Und wir schauen noch immer nicht wirklich hin“, sagt Silke Müller. Sie ist eine Verfechterin der schnellen und gewinnbringenden Digitalisierung. Gleichzeitig klärt sie Eltern und Pädagogen über die digitalen Bedrohungen auf, denen Kinder ausgesetzt sind, wenn sie Zugang zu Smartphones, Tablet und Co haben. Sie appelliert an Eltern, Lehrer und die Politik nicht länger wegzusehen, sondern Grundlagen für eine an Werten orientierte Medienerziehung. In ihrem Vortrag gibt sie ganz konkrete Vorschläge und Anregungen, wie eine solche Medienerziehung aussehen kann und was Eltern machen können, um ihren Kindern die nötige Medienkompetenz anzueignen.