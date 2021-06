Was kann man alles erben?

Schüler der MS Markt hatten zur Projektpräsentation ins Stadtmuseum Dornbirn geladen.

Dornbirn. Dass man materielle Dinge wie Geld, Schmuck oder Immobilien erben kann, ist bekannt. Doch was kann man noch alles erben? Kann man Gefühle wie Liebe oder Hass erben? Kann man Merkmale oder Talente erben? Und wie schaut es mit dem Geschmackssinn und Essgewohnheiten aus? Mit Fragen wie diesen haben sich Schüler der Mittelschule Dornbirn Markt in den letzten Monaten fächerübergreifend beschäftigt. Der Fokus lag dabei auf dem Thema „Essen in der Familienerinnerung“.