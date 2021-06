Was ist wichtig bei einer Narbenmassage?

Mach den Narben Selbsttest und lerne wie du die Beweglichkeit deiner Narben verbessern kannst.



An der Oberfläche erscheint die Narbe meist als eine schmale Linie. Jedoch ist das Narbengewebe im Untergrund größer, als an der Hautoberfläche ersichtlich. Denn das Bindegewebe unter der Haut (bzw. Fasziengewebe), ist ein großes Netzwerk, das einzelne Organe, Muskeln und Gelenke miteinander verbindet. Da bei Narben auch immer dieses Fasziengewebe durchtrennt und danach wieder vernäht werden muss, sind Verklebungen hier sehr häufig. Diese Verklebungen in den tieferen Schichten verursachen meist Züge und Spannungen in angrenzenden Körper-Arealen. Aus diesem Grund sollten auch die benachbarten Gelenke auf deren Beweglichkeit untersucht werden.