Was ist "Rebel Moon"? Alles über Zack Snyders neues Film-Universum

Kann "Rebel Moon"'" Marvel und Star Wars herausfordern?

Handlung

Veröffentlichungsdaten und erweiterte Inhalte

"Rebel Moon - Part One: A Child of Fire", der erste Teil von Zack Snyders neuem Sci-Fi-Epos, wird am 21. Dezember um 19 Uhr veröffentlicht. Der zweite Teil der Reihe, "The Scargiver", ist für eine Veröffentlichung am 19. April 2024 geplant. Netflix hat beachtliche 166 Millionen US-Dollar in die Produktion beider Teile investiert, wobei Snyder nicht nur als Regisseur, sondern auch als Produzent und Drehbuchautor fungierte. Darüber hinaus sind erweiterte Versionen der Filme angekündigt, die eine längere Laufzeit sowie explizitere Gewalt- und Erwachseneninhalte enthalten werden, wie Snyder in einem Interview mit "Vanity Fair" erläuterte, allerdings ist das Veröffentlichungsdatum dieser Versionen noch unbekannt. Zusätzlich zu den Filmen werden auch Games und Comics, die im "Rebel Moon"-Universum angesiedelt sind, das Angebot erweitern.