„Was ist ein Kriwambi?“

„Demenz ohne Stress“ – geht das überhaupt? Dass es durchaus einen Weg gibt, der Krankheit ohne Stress zu begegnen, darüber sprach die Autorin, Theologin und Gerontologin Sabine Tschainer-Zangl in der Rätikonhalle Vandans vor rund 100 interessierten Zuhörer*innen.

„Wer weiß, was ein Kriwambi ist?“ Sabine Tschainer-Zangl stellte den rund 100 Besucher*innen am Beginn ihres Vortrages mit Buchvorstellung ihres Werkes „Demenz ohne Stress“ in der Rätikonhalle in Vandans diese Frage. Keine*r hatte eine passende Antwort darauf. „Genau so fühlt sich Demenz an für jene Menschen, die daran erkrankt sind.“, löste die Theologin und Gerontologin. Mit ihrem großen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Demenzkranken verdeutliche sie für das aufmerksame Publikum, was Demenz mit Erkrankten macht und wie es sich anfühlen kann. Dabei gab sie auch wertvolle Tipps im Umgang mit Demenz aber auch humorvolle Einblicke. So ist es für Erkrankte wichtig, dass sie einen Ort haben, an dem niemand meckert. „Vermeiden Sie Stresssituationen und planen Sie immer genügend Zeit ein“, gab die Expertin zwei wichtige Ratschläge. Im Frühjahr ist übrigens ein Workshop zum Thema Demenz mit Sabine Tschainer-Zangl im Montafon geplant.