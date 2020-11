Was ist eigentlich eine Sehnenscheidenentzündung?

Das solltest du über die schmerzhafte Überlastung wissen

Hierbei handelt sich nicht um eine Entzündung im Sinne einer Infektion. Vielmehr ist es eine Reizung und Reaktion der Sehnenscheide oder im Ansatzbereich von Sehnen. Sehnenscheiden sind Hüllen, welche an bestimmten Lokalisationen an der Hand und am Handgelenk um die Sehnen herum ein Gleitlager bilden. Kommt es zu einer übermäßigen Beanspruchung kann es zu einer Verdickung der Sehnenscheide mit reaktiven Veränderungen kommen, die einer Entzündung ähnlich sind. Dies führt dann zu Schmerzen und/oder zu belastungsabhängigen Schmerzen. Der Überbegriff für diesen Zustand ist “Tendinopathie”.