Was für einen großen Fleck hat Kim da auf dem Busen?

Für dieses Posting hat Super-Influencerin und Reality-TV-Star Kim Kardashian nicht nur freundliche Kommentare erhalten.

Für dieses Bild erntet sie aber nicht nur nette Kommentare, sondern wird auch auf die Schippe genommen. "So, die Implantate sind wieder da", schreibt eine Followerin und ein andere kommentiert: "Was sind das für Fotos? Es ist so, als wäre wäre es 2010 und sie ist in der High School ..."

Aufmersamkeit erregt auch ihr Dekolletee: "Was ist das für ein Farbton auf deiner Brust?" will eine Userin wissen. Ganz offensichtlich hat das Smartphone beim Selfie einen Schatten geworfen. Aber es gibt natürlich auch positive Kommentare: "Du bist so perfekt", schreibt ein Fan-Girl und eine andere meint: "So schön!"

Wer ist Kim Kardashian?

Kim Kardashian, vollständiger Name Kimberly Noel Kardashian West, ist eine US-amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit, Unternehmerin und Influencerin. Sie wurde am 21. Oktober 1980 in Los Angeles, Kalifornien, geboren. Kim ist am bekanntesten für ihre Rolle in der Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians", die ihre Familie und sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Die Show begann 2007 und wurde erst 2021 eingestellt.