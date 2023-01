Hey Maria, Klappe halten!

Im neuen WANN & WO-Videoformat muss zuerst Maria Maksimovic Rede und Antwort stehen – und das ganz ohne Worte.

Maria greift sich mit beiden Händen an die Oberweite – und bricht kurz darauf in Gelächter aus. Nur hören wird das niemand, denn das Dornbirner Model nimmt gerade an "Klappe halten!" teil, dem neuen Videoformat von WANN & WO. Dabei dürfen die Interviewgäste nur mit Mimik und Gestik antworten, aber nicht sprechen.