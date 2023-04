Was eine Reittherapie für drei W&W-Patenkinder bewirken kann

Es ist jedes Jahr wieder ein Highlight für unsere drei Patenkinder Dilara, Maximilian und Lukas – die Reittherapie in Frankreich. Die vergangenen Jahre haben es die WANN & WO-LeserInnen den beeinträchtigten Kindern ermöglicht, diese für sie so wichtige Reise zu machen und auch heuer hoffen wir auf ihre Unterstützung.

Dilara liebt die Therapie mit den Pferden

Dilara leidet an einer bilateralen Celebralparese, einer frühkindlichen Hirnschädigung, die zu einer Aktivitätseinschränkung führt. Aufgrunddessen hat sie motorische Beeinträchtigungen, die sich durch Gleichgewichtsstörungen bemerkbar machen und sie in ihrem Alltag einschränken. Bei der Hippotherapie kann sie diesen entegegenwirken und ihr Laufen verbessern. „Unsere Tochter liebt Pferde. Bei der Reittherapie in Frankreich macht sie immer so wahnsinnig tolle Fortschritte, deshalb würden wir auch heuer wieder gerne hinfahren“, erklärt Papa Ali.