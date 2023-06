Was die WANN & WO-#cityhopper in Neapel erlebt haben

Wunderschöne Altstadt

„Neapels Altstadt ist ein Labyrinth aus belebten, schmalen, steilen Gassen, die wir alle zu Fuß erkundet haben“, erwähnt Stefanie. Ein einzigartiges Erlebnis bietet Spaccanapoli – die Straße des historischen Zentrums, die die Stadt in zwei Teile teilt. Man trifft hier auf Kunst, Tradition, Geschichte und Kultur. Zudem sollte man auch den Katakomben von San Gennaro einen Besuch abstatten. Groß, weitläufig und mit Gemälden und Grabstätten aus dem zweiten Jahrhundert gespickt sind die Katakomben eine weitere Sehenswürdigkeit Neapels. Für alle Shoppingbegeisterten haben die #cityhopper auch einen Tipp: Die Via Toledo. „Man hat das Gefühl, dass sich jedermann in der Haupteinkaufsstraße Via Toledo aufhält. Es herrscht reges Treiben, Jung und Alt aus aller Welt ist hier unterwegs. Die Straße ist von morgens früh bis spät in die Nacht berstend voll und belebt“, staunt Stefanie. „Ein Abstecher in die Metro-Station Toledo ist ein weiteres Muss. Die ästhetische Schönheit der Metrostation mit ihren Mosaikwandgemälden verleiht ihr zu Recht den Ruf die beeindruckteste U-Bahn-Station Europas zu sein“, fügt Mario hinzu.Wer eine Auszeit von der chaotisch lebendigen Stadt möchte, kann ins Inselparadies vom Golf von Neapel entfliehen. In rund eineinhalb Stunden sind die Inseln Capri und Ischia bequem erreichbar mit der Fähre. Das Resümee der #cityhopper: „Laut, authentisch, einzigartig – das ist Neapel!“