Was die Lustenauer über das neue Gemeinde-Logo denken

Die Gemeinde Lustenau hat nach drei Jahrzehnten erstmals ein neues Logo. Wie es aussieht und was Lustenauer dazu sagen.

Drei Balken in Grün, Rot und Gold. So präsentierte sich die Marktgemeinde Lustenau genau drei Jahrzehnte lang.

Entworfen wurde das Logo 1993, als die Gemeindewebsite online ging und die digitale Kommunikation noch in Kinderschuhen steckte. Seither hat sich viel getan in der Gemeinde und auch, was die Digitalisierung angeht.

Moderner, unverwechselbarer Look

Lustenau habe sich verändert, sei größer, bunter und vielfältiger geworden, so das Team der Öffentlichkeitsarbeit. "Mit immer neuen Kommunikationsmitteln und Kommunikationswegen – Stichwort neue Medien oder mobiles Internet – war es längst an der Zeit, auch unseren visuellen Auftritt zu erneuern", erklären Astrid Riedl und Judith Valentini-Bösch. Das neue Logo ist gut anwendbar und "mit einem modernen, unverwechselbaren Look, der zum Wesenskern unserer Gemeinde und zu unseren Bewohnerinnen und Bewohner passt".

Das alte (oben) und das neue (unten) Logo der Gemeinde Lustenau im Vergleich.

Abstrakt in Sternform

Lustenau soll als chancenreicher Lebensraum sichtbar gemacht werden. Das neue Logo repräsentiert die vielen Facetten der Gemeinde und ihrer Bevölkerung und bringt sie "zum Strahlen". Mehr als 60 Varianten wurden ausprobiert, schlussendlich fiel die Wahl auf eine abstrakte Sternform mit dem Namen Lustenau und dem Buchstaben L im Zentrum. Der Stern symbolisiert dabei Leuchtkraft, Offenheit, Verbindungen, Leichtigkeit, Potenzial. Die Farbe Blau steht für Lustenaus Nähe zum Rhein, die Neigung des Strahls entspricht genau jener des Rheins auf der Landkarte. Grün verkörpert die umliegende Natur, Wege und Kooperation. Gelb symbolisiert Wärme und Vitalität.

Die Gemeinde präsentiert das neue Logo mit schönen Fotos. ©Gemeinde Lustenau/Lukas Hämmerle

Schrittweise Umstellung des Designs

"Wir sind überzeugt, dass es uns mit unserem neuen Auftritt gelingt, Lustenaus Werte, Offenheit und Vielfalt positiv zu vermitteln", freut sich Bürgermeister Kurt Fischer. Gemeinsam mit dem Wappen präsentiert das Logo nun Lustenau. Das umfangreiche Corporate Design wird schrittweise umgestellt. "Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit und Sparsamkeit werden wir vorhandene Drucksorten nicht einfach einstampfen", informiert das Projektteam. Neuerungen erfolgen im neuen Look, etwa bei Gebäuden oder Informationstafeln. Die Gemeindeseite ist neu, die Autos erhalten neue Beschriftung, erste Inserate sind gestaltet und das Briefpapier ist in Druck.

Ein Kuchen für das neue Logo: Grafikerdesignerpaar Maria und Peter Felder und das Projektteam mit Bürgermeister Kurt Fischer. ©Gemeinde Lustenau/Lukas Hämmerle

"Gefällt mir besser"

Beim VOL.AT-Lokalaugenschein in Lustenau reichten die Reaktionen von Überraschung bis Begeisterung. Während manche sagten: "Was, wir haben ein neues Logo?", meinten andere schlechthin: "Braucht es das? Ein neues Logo nach 30 Jahren?" Nur drei Lustenauer wollten sich vor der Kamera äußern. "Das neue Logo gefällt mir besser. Ist ein bisschen farbiger", erklärt Robin Lamprecht aus Lustenau. Viel mehr könne er nicht dazu sagen. "Warum nicht, es sollte sich immer was verändern", meint er zur Neuerung. Auch als Kleidungsstück würde er das neue Logo anziehen: "Auf dem T-Shirt sieht es lässig aus."

"Gefällt mir überhaupt nicht"

"Es gefällt mir überhaupt nicht", meint hingegen Andreas Leimer. Das ganze Emblem gehöre in Regenbogenfarben. Ihn stört vor allem, dass hier nicht alle Farben vertreten sind. "Da müssen alle Farben enthalten sein", verdeutlicht er. Ansonsten zeigt es sich, was das neue Gemeindelogo angeht, recht gleichgültig: "Beschäftigt mich jetzt nicht so", erklärt er.

Das neue Logo gibt es auch als T-Shirt. ©Gemeinde Lustenau/Lukas Hämmerle

"Schaut jetzt nicht schlecht aus"

Ginge es nach Igor Veljovic, bräuchte es das neue Logo nicht. "Ich finde das alte Logo eigentlich immer noch gut", gibt er zu verstehen. Schlecht findet er das Neue aber nicht: "Es schaut jetzt nicht schlecht aus", meint der Lustenauer gegenüber VOL.AT. Dass die Gemeinde nach 30 Jahren das Design ändere, verstehe er nicht, so Veljovic. "Vielleicht wollen sie mal was Neues reinbringen", mutmaßt er.

Die Gemeindewebsite wurde bereits an das neue Design angepasst. ©Screenshot

"Das alte war man gewohnt"

Ein Lustenauer erklärte, das neue Logo präsentiere die Gemeinde genauso gut, wie es das alte getan habe. Man solle lieber andere Dinge in der Marktgemeinde voranbringen, statt Zeit in die Gestaltung eines neuen Gemeinde-Banners zu stecken. In 30 Jahren habe sich nicht wirklich viel in der Gemeinde getan. "Ein neues Logo ist schön und gut, aber das alte war man gewohnt, es hat die Gemeinde gut dargestellt", meinte ein anderer gebürtiger Lustenauer.