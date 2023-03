Was die Julius Blum GmbH mit dem neuen Barschweg in Bregenz zu tun hat

Unnötigen Lkw-Verkehr vermeiden

Unter anderem wird die Trüschenstraße zweigeteilt werden. Um den LKW-Lenker:innen künftige Zufahrtsprobleme zu ersparen und in weiterer Folge die Gefahr von Falschfahrten und Reversiervorgängen mit zusätzlichem Lärm und mehr Abgasemissionen zu verhindern, habe man dem Teilbereich von der Felchen- bis zur Wolfordstraße eine neue Bezeichnung gegeben.

Warum es ein "Barschweg" wird

Aufmerksamen Beobachtenden dürfte nicht entgangen sein, dass die Straßen in diesem Bereich nach Bodenseefischen benannt sind. So gibt es in Bregenz neben der bereits erwähnten Trüschen- und Felchenstraße auch eine Zanderstraße sowie einen Äschen-, Barben-, Brachsen-, Forellen-, Hecht- und Karpfenweg.