Was die Campingwagen beim ehemaligen AGM in Hohenems machen

Seit Kurzem stehen beim Parkplatz des ehemaligen AGM in Hohenems mehrere Campingwagen. Was es damit auf sich hat, VOL.AT hat nachgefragt.

Im April 2022 war Schluss für AGM in Hohenems. Wie auch der andere Ländle-Standort in Lauterach wurde die Emser Filiale des Großhändlers nicht von Metro übernommen.

Campingwagen am Firmenparkplatz

Gruppe campiert am Parkplatz

Täglich fahren zahlreiche Autos am Parkplatz und am nahen Kreisverkehr vorbei. Der ein oder andere dürfte sich bereits gefragt haben, was die Wohnwagen hier machen. Laut Thomas Fruhmann von der Stadt Hohenems handelt es sich um ein sogenanntes "fahrendes Volk". Die Gruppe sei in ganz Europa unterwegs und habe offenbar übers Wochenende hier einen Platz gefunden, um Halt zu machen. "Der Eigentümer wurde informiert und hat ihnen das jetzt untersagt", hält Fruhmann fest.