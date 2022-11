Was denken Vorarlberger über die WM in Katar?

Fürs Klubhaus waren die Jungs von Visavi Interviews unterwegs und haben sich umgehört, was man im Ländle von der heiß diskutierten Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hält. Marco und Max sind für die Vorarlberger Tonight Show Klubhaus (Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.

Marco und Max sind für die Vorarlberger Tonight Show Klubhaus (Samstag, 19.30 Uhr auf VOL. AT und Ländle TV) regelmäßig in ganz Vorarlberg unterwegs und hören sich auf den Straßen um, was die Bevölkerung zu heiß diskutierten Themen zu sagen hat.