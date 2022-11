Vom ÖSV auf den Laufsteg: Linda Hiller im Klubhaus

Die ehemalige Skirennläuferin erobert die Fashion Welt: Linda Hiller gastiert in der neuen Ausgabe der Vorarlberger Tonight Show. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Kampagne für italienischen

Star-Designer Roberto Cavalli

Im Gegenteil, inzwischen ist sie beim gebürtigen Vorarlberger Dominik Wachta und seiner Model-Agentur 1 st Place Models unter Vertrag und überzeugt bei Fotoshootings und Fashion-Shows auf der ganzen Welt. So wird sie demnächst zum Gesicht einer Kampagne für den italienischen Star-Designer Roberto Cavalli. Darüber und wieso sich die Wahlwienerin in die Bundeshauptstadt verliebt hat, spricht sie mit Host Jogi in der aktuellen Klubhaus-Ausgabe.

Fohrenburger Klubhaus Bar und Casino Bregenz Glücksdusche

Selbstverständlich darf die smarte Powerfrau auch zu Lisa an die Fohrenburger Klubhaus Bar und dort die User-Fragen beantworten. Sara wiederum begleitet eine glückliche Gewinnerin in die Casino Bregenz Glücksdusche und sorgt für jede Menge #cashinthetasch!

Linda in Venedig für New York Fashionweek Designer Goran Bugaric (Atelier Bugaric).

Deadbeatz, Johannes von und zu Gutenberg und Visavi On The Road

Musikalisch zeigt sich das Klubhaus wieder von seiner Blues-Punk-Seite, wenn die DeadBeatz mit ihrem einzigartigen Sound das Studio beschallen. Eine Auswahl der besten oder eher schlimmsten VOL.AT-Forenkommentare gibt Johannes von und zu Gutenberg zum Besten. Max und Marco (Visavi Interviews) waren wieder in Vorarlberg unterwegs und haben sich umgehört, was die Menschen über die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar denken. Im Klubhaus ist für jeden was dabei, am Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.