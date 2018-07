Was das Sternzeichen deines Partners im Bett anmacht

Jedes Sternzeichen tickt anders im Liebesleben. Welches Sternzeichen was in Liebesdingen mag, weiß Astrologin Kirsten Hanser.

Der Widder braucht das Kämpferische. Es macht sie an, zu erobern und erobert zu werden.

Stiere macht alles an, was gut riecht, gut schmeckt, sich gut anfühlt. Das sind sehr sinnliche Menschen.

Ein Löwe will begeistert werden, auch von einem Partner. Ein Löwe braucht das Gefühl von Rudel. Er möchte bewundern und bewundert werden. Der Löwe braucht ein bissschen Drama.

Skorpione haben ein sehr intensives Sexleben. Ein Moment der intensiven Begegnung machen Skorpione an.

Wassermann

Wassermänner macht die Weite an. Sie möchten die Freiheit haben, so zu sein, wie sie sind. Wassermänner machen oft sehr skurrile und abstrakte Sachen an, sie wollen dafür aber nicht verurteilt werden.