"Was das Schönreden von Russland angeht, sind wir Hand in Hand gelaufen"

Der durchaus kontroverse Fleischhauer, nach eigener Aussage aufgewachsen "in einem linken Haushalt", ist heute eher auf der Seite der Grünen-Kritiker zu finden. Daraus macht er auch im Vorarlberg LIVE-Interview keinen Hehl. "„Was mich an den Grünen fasziniert: Diese Mischung aus Arroganz, Großmäuligkeit, Besserwisserei und Doppelmoral“, so der deutsche Journalist. Auch die Woke-Bewegung sieht er als eher schwierig an, denn sie sau auch übersensibel: "Einer macht 'nen schlechten Scherz, man fällt in Ohnmacht." Die früheren Grünen seien "aus ganz anderem Holz geschnitzt" gewesen, sagt Fleischhauer und führt als Beispiele etwa Joschka Fischer oder auch Jürgen Trittin an, die keinem Streit aus dem Weg gegangen seien: "Das war für die eher noch ein Grund mehr, eine Veranstaltung zu besuchen". Generell ist er in der heutigen Diskussionskultur wieder für mehr Streit.