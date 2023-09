am Mittwoch, dem 27. September 2023 in der bugo Bücherei Göfis

Was bietet die Lebens- und Sozialberatung an?

„In den gut 30 Jahren meiner beruflichen Laufbahn war ich oft in Führungspositionen tätig, i Im Speziellen als Personalverantwortliche. Dadurch kam ich sehr nah an die Geschichten und Themen der Mitarbeiter:innen.

In meiner Selbstständigkeit biete ich einen geschützten und wertfreien Rahmen, in dem Gedanken und Gefühle geteilt werden können. Neben der Gesprächsführung stehen andere sehr wirksame Methoden zur Verfügung, wenn nicht immer Worte gefunden werden. Meine Schwerpunkte liegen in der Beratung von Einzelpersonen – Kinder bis Senioren – sowie in der Kreativarbeit in Einzelsettings oder in Workshops.“