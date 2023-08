Was Babler will: Leistbares Wohnen, weniger Arbeit und mehr Respekt

Andreas Babler, Bundesparteivorsitzender der SPÖ, hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" erläutert, wie Wohnen wieder für alle leistbar werden soll und was seine Forderung einer 32-Stunden-Woche mit Respekt zu tun hat.

Es geht dabei um sozialdemokratische Werte, die Einzug in die Regierungen halten sollen. Zum Beispiel beim Wohnen, auch beim Schaffen von Eigentum, müsse man angesichts der Teuerung "ganz radikal" denken, sagt Babler bei Vorarlberg LIVE: "Es ist nicht mehr finanzierbar." Er führt hier zwei Aspekte an: Eingriffe in den Markt, also eine Mietpreisbremse, und eine Leerstandsabgabe mit Lenkungswirkung. Außerdem setze er auf den sozialen Wohnbau, etwa mit "Obergrenzen für Bauland", und: "Die Förderkritieren dafür müssen attraktiv sein."