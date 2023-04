Was Andreas Gabalier an den Vorarlbergern mag

Wir bleiben beim Thema Emotionen: Was macht die Liebe? Ich habe ein so großes Herz, das pocht praktisch den ganzen Tag. Aber wenn es soweit ist, werde ich euch nicht informieren, ihr kriegt es eh raus. (lacht) Ich bin bis November auf Tour, ständig in einer anderen Stadt, das ist ein ganz schönes Lotterleben.

Hast du einen Herzenswunsch? Wir sind momentan so gespalten, medial wie auch politisch. Es herrscht in der Gesellschaft so viel Aufregung. Ich würde mir wünschen, dass das Land – wie in den 90er-Jahren – wieder mehr ­zueinander findet. Dass wir uns nicht von so viel Unsinnigkeiten, die wir immer wieder gern medial zum Thema machen, leiten lassen. Dass wir nicht zu allem zwei so gegensätzliche Meinungen aus­bilden, sodass diese dann zum Streitpunkt werden. Ich wünsche mir, dass es wieder wird, wie in meiner Jugend: Als meine Freunde und ich richtig eingefleischte Fußballfans waren, aber auch mal mit den Dreadlocks-Jungs aus der Nachbarschaft das ein oder andere Pfeiferl geraucht haben. Heute ist so vieles hochpolitisch geworden und es wäre doch viel schöner, wenn das Land und seine Leute wieder mehr zueinander fänden.