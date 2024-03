Warum wir im Sommer weniger essen

Forscher der MedUni Wien enthüllen, wie hohe Temperaturen unseren Appetit dämpfen und eröffnen neue Perspektiven für die Behandlung von Gewichtsproblemen.

Neuronaler Signalweg: Die Rolle des 'Thermostats im Kopf'

In ihrer neuen Studie beschreiben die Wissenschaftler den neuronalen Signalweg, der die Nahrungsaufnahme bei Hitze reduziert. Untersuchungen an Mäusen zeigten, dass die Signalkaskade im “Thermostat im Kopf” (Nucleus parabrachialis) beginnt, der für die Temperaturwahrnehmung verantwortlich ist. Tibor Harkany vom Zentrum für Hirnforschung der MedUni Wien berichteteIn diesem Areal haben wir im Gehirn von Mäusen, die eine Stunde lang einer Temperatur von 40 Grad Celsius ausgesetzt waren, die Aktivierung spezieller Zellen beobachtet.” Diese Zellen erstrecken sich in den Hypothalamus, wo sich die Nervenzellen befinden, die die Nahrungsaufnahme steuern.