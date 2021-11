Warum uns die Alpen zu Impfskeptikern machen

Dr. Michael Blume, Religions- und Politikwissenschaftler, über die Frage, warum in Ländern wie Spanien und Portugal die Impfquote bei weitem besser ist als in Österreich, Schweiz oder Deutschland.

Die niedrige Impfquote im deutschsprachigen Raum habe ursächlich mit Kommunikation und Sprache zu tun, meint Dr. Blume. Und diese Kommunikation sei wiederum historisch begründet. Wurden unsere Bundesrepubliken aus einer Vielzahl von Regionen und Bünden gegründet, wo auch für alle ein Mitspracherecht eingeräumt wurde, regt sich umso schneller Widerstand, wenn Vorgaben, Gesetze und Maßnahmen von einer zentralen Stelle für alle erlassen werden. Deshalb herrsche gerade im Alpenraum ein kritisches Bürgertum vor das leider manchmal in "überkritisches" Bürgertum umschlägt, und für Verschwörungsmythen anfällig wird, so Blume. In Deutschland ist das an einem klaren Nord-Süd-Gefälle bei den Impfquoten, deutlich erkennbar.