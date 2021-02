Warum tut mein Nacken weh?

Über Bandscheiben und spannendes Schmerzwissen.

Die Top 3 der häufigsten Schmerzursachen

Nach unserem gestrigen Artikel kommen wir heute, wie versprochen, zur Nummer 2 der häufigsten Ursachen: die bandscheibenbedingten Nackenschmerzen. Sie können in jedem Altersbereich auftreten und verschiedene Ausprägungsgrade aufweisen. Zwischen dem 20.-35. Lebensjahr ist die akute interne Bandscheibenruptur (das sind Rissbildungen im Inneren der Bandscheibe) am wahrscheinlichsten. Ab ca. dem 25. Lebensjahr treten immer häufiger auch Protrusionen, sogenannte Vorwölbungen des Bandscheibenkerns, auf. Über dem 35. Lebensjahr tritt dann auch vermehrt der Prolaps, also der bekannte und gefürchtete Bandscheibenvorfall, auf. Aber keine Angst: Studien haben gezeigt, dass ein großer Teil der Bevölkerung (etwa ein Drittel) zwar solche Veränderungen in bildgebenden Untersuchungen wie MRT oder CT aufweisen, aber keine bzw. kaum Schmerzen haben (*). Es ist also eindeutig, dass neben der strukturellen Veränderung der Bandscheibe auch noch viele weitere Einflüsse bestimmen, wie stark ein Mensch Schmerzen empfindet. Mehr dazu finden Sie hier.