Warum tut Ihr Nacken weh?

Die Nummer 1 auf unserer Liste bildet das „myofasziale System“: Muskeln, Faszien und andere „Weichteile“, welche unsere Wirbelsäule umgeben. Sie sind reichlich mit Nervenfasern durchflochten, die bei einer Reizung Signale zum Gehirn senden. Die Wahrscheinlichkeit eines Verspannungsgefühls im Nacken oder sogar das Alarmsignal in Form einer Schmerzempfindung wird dadurch deutlich gesteigert. Die regelmäßige Pflege unserer Nackenmuskulatur ist daher besonders wichtig: Kurzfristig können Eigenmassage- oder Dehnungsübungen helfen. Langfristige Besserung ist jedoch nur möglich, wenn die Toleranz für Ihre Alltagsbelastungen nachhaltig gesteigert wird. So bauen Sie für Ihren Körper Reserven auf, ohne dass jede Überstunde im Job oder eine zusätzliche Übungsstunde am Instrument gleich wieder zu Schmerzen führen. Eine Analyse Ihrer Alltagsbewegungen mit einem angepassten Übungsprogramm wird dabei helfen.