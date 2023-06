Warum sich Unternehmen bald bei Talenten bewerben

Auf der Interactive West gab es viele spannende Speaker. Zwei davon traf VOL.AT zum Kurz-Gespräch rund um KI, LinkedIn und Innovation.

"Wer bewirbt sich jetzt bei mir?"

Jeder sollte sich LinkedIn zunutze machen, um sich selbst zu positionieren. Das fange schon im Studium an. "Wer von uns mag gerne Lebensläufe schreiben? Keiner", erklärt sie dazu. Man könne als junges Talent den Unternehmen etwa auf LinkedIn zeigen, was man könne und gelernt habe, so Bothur. "Dann müsst ihre euch alle nirgendwo mehr bewerben, sondern die Unternehmen bewerben sich bei euch", gibt sie zu verstehen. Dann könne man statt Bewerbungen zu schreiben einfach fragen: "Wer will dabei sein? Wer bewirbt sich jetzt bei mir?"

KI im Berufsalltag

"Auf jeden Fall machen, ausprobieren", meint Lara Sophie Bothur auf die Frage, wie sie KI sehe und damit umgehe. Man könne lernen, wie man am besten damit umgehen könne. Hier könne man sich per "Learning by doing" ganz langsam an das Thema antasten. "Ich glaube, dass KI auch unsere Kreativität erweitern kann und wir uns das auf jeden Fall zunutze machen sollten", gibt sie zu verstehen "Also ran an die Tasten."