Place to be: Interactive West

Heute ist es wieder so weit: Die Interactive West, die größte Innovations- und AI/KI-Konferenz am Bodensee, findet im Dornbirner Messequartier statt.

Der Place to be für Innovationsbegeisterte und Visionär:innen: Top-Expert:innen und Profis aus verschiedenen Branchen teilen ihr Know-how rund um zukunftsweisende Themen mit der Community und die Anwesenden erfahren alles rund um ChatGPT und AI/KI, Women in Tech, Corporate Influencing oder Personal Branding von Speaker:innen von Microsoft, IBM oder Google.