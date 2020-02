Warum Schubladendenken passé ist

Die Perspektiven einer Pädagogik vielfältiger geschlechtlicher und sexueller Lebensweisen wurden aufgezeigt und diskutiert.

Dornbirn. Wer kennt sie nicht, die althergebrachten Rollenbilder und Klischees? Rosa ist die Farbe für Mädchen, Blau für Jungs, er spielt Fußball und sie geht shoppen, Mädchen sind zickig und Jungs weinen nicht. „Die Liste lässt sich fortsetzen“, sagt Martina Nachbaur von der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD): „Er wird Mechaniker und sie Frisörin, Frauen kümmern sich um die Kinder, Männer gehen arbeiten, sie liebt ihn, er liebt sie. Dass diese Rollenbilder und Stereotype aber überholt sind, zeigen gesellschaftliche Realitäten heute in allen Lebensbereichen“, so Nachbaur weiter. In unseren Köpfen sei geschlechterspezifisches Denken jedoch vielfach noch präsent, gibt sie zu bedenken. Wenn auch junge Frauen dazu ermutigt werden, einen technischen Beruf zu erlernen, bleiben jene, die sich dafür entscheiden, eher die Ausnahme. Eine Tatsache sei auch, dass Sexismus und Heteronormativität oft Konsens seien – in der Werbung und in Medien, am Arbeitsplatz, im Spielzeugladen oder sogar im Bekanntenkreis.