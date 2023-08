Warum Österreicher immer demokratiefeindlicher werden

Live ab 11.30 Uhr: APA-Video überträgt heute die Präsentation des Bildungsministerium "Ergebnisse der Ursachenstudie zur Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit in Österreich".

Im Rahmen der Ressortstrategie zur Stärkung des Vertrauens in die Wissenschaft und Demokratie hat Bundesminister Martin Polaschek eine Ursachenstudie in Auftrag gegeben, um zukünftig noch zielgerichteter Maßnahmen in diesem Bereich setzen zu können.