"Warum nicht?" nach Corona und trotz dem Krieg in Europa

Aurelia Batlogg-Windhager sprach in "Vorarlberg LIVE" über das FAQ Bregenzerwald.

"Ein Festival, auf das wir selbst gehen würden. Ein Festival, das ganz viele verschiedene Aspekte beinhaltet, wo man Spaß hat und schöne Dinge erlebt, aber wo es auch inhaltlich ganz viel zu hören, erleben und nachdenken gibt", beschreibt Aurelia Batlogg-Windhager in Vorarlberg LIVE das FAQ Bregenzerwald. FAQ bezieht sich auf das Kürzel für die häufig gestellten Fragen. Ob nun Berlin oder Bregenzerwald, diese Fragen seien überall recht ähnlich, ist Mitorganisatorin überzeugt.

all

all

self

self

"Wir stellen Fragen, die alle bewegen", versichert Batlogg-Windhager. Hinzu kommt der Wunsch nach Treffen im realen Raum, abseits des immer präsenter gewordenen Digitalen. Zwar fand das FAQ sogar in den beiden Coronajahren statt, auch als Präsenzangebot. "Wir haben gedacht, wir haben das total im Griff. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es heuer noch einmal eine andere Situation", räumt sie ein. Zu unvorhersehbar bleibt die Entwicklung der Pandemiesituation und der Auswirkungen des Ukrainekrieges: "Große Herausforderungen bestehen aus hunderten kleinen Herausforderungen." Das Motto heuer "Warum nicht?" wurde aus dem Übermut des vergangenen Jahres geboren, der Erwartung der Erholung nach Corona.

all

all

self

self

Die Auslastung war 2021 bei 94 Prozent, bei den Besuchern zeichnete sich in den vergangenen Jahren Trends ab. So ist etwa ein Drittel selbst im Bregenzerwald wohnhaft. Der Rest stammt aus dem Großraum Wien wie auch den angrenzenden Ballungsräumen in Deutschland und der Schweiz.