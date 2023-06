Warum man am Fenstertag den Ausflug zu IKEA Ulm überdenken sollte

Nicht wenige Vorarlberger kaufen ihre Billy Regale und Co. in der IKEA Filiale in Ulm. Der Fenstertag am Freitag würde sich wieder einmal für einen Shopping Trip anbieten, allerdings könnte die Freude getrübt werden.

Am bevorstehenden Fronleichnam-Fenstertag müssen Kunden von IKEA in Ulm mit möglichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter des schwedischen Möbelhauses aufgerufen, am Freitag zu streiken.

Druck bei Tarifverhandlungen erhöhen

Am kommenden Freitag, den 9. Juni sollen die Beschäftigten von 4 bis 21 Uhr die Arbeit niederlegen und somit den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifverhandlung erhöhen, erklärt die Gewerkschaft in einer Aussendung. Man habe sich bewusst für den Fenstertag entschieden um ein Zeichen zu setzen, erklärt Rainer Dacke, ver.di Sekretär im Bezirk Ulm-Oberschwaben. Die Teuerung und mangelnde Bereitschaft die Gehälter anzupassen, würden nun einen Streik an diesem einkaufsstarken Tag notwendig machen.

Teil der Belegschaft legt die Arbeit nieder

Wie viele Mitarbeiter sich der Streikaufforderung anschließen, ist noch unklar, von Seiten der Gewerkschaft rechnet man aber mit mindestens 40 der insgesamt rund 300 Mitarbeiter. Auch würden sich sicherhlich noch einige Mitarbeiter kurzentschlossen dem Streik anschließen.

Massive Auswirkungen auf Beratung befürchtet

Das Fehlen der Mitarbeiter würde zwar nicht zu einer Schließung der Filiale führen, allerdings müssen Kunden mit Einschränkungen bei der Beratung und im Kundenservice rechnen. Kunden sollten sich auf längere Wartezeiten einstellen.



Auch mögliche Engpässe bei Warenverfügbarkeit

Darüber hinaus könnte es auch Engpässe bei der Warenverfügbarkeit geben, da die Auffüllung der Regale während des Streiks beeinträchtigt sein könnte. Kunden, die am Fronleichnam-Brückentag einen Besuch bei IKEA in Ulm geplant haben, sollten sich auf diese möglichen Einschränkungen vorbereiten.

Neben den IKEA Möbelhäusern in St. Gallen und Innsbruck, zählt bei den Vorarlbergern vor allem das IKEA Möbelhaus in Ulm zur bevorzugten Adresse.