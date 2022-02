Warum Frauen über Geld sprechen sollten

Finanzexpertin Birgit Happel plädierte in der Stadtbibliothek für finanzielle Unabhängigkeit von Frauen.

Birgit Happel verglich zu Beginn ihres Vortrags die ökonomische Situation von Frauen in Österreich und in Deutschland. „Die Situation in beiden Ländern ist recht ähnlich – die Erwerbsquote steigt und der Teilzeitanteil ist hoch“, so Happel. Frauen sind oft gut ausgebildet und dennoch in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Sie übernehmen einen großen Teil der unbezahlten Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit und können so ihre eigenständige Existenzsicherung nicht immer aufrechterhalten. Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen – veranschaulicht durch den Gender Pay Gap – sind nach wie vor groß. Frauen verdienen im Laufe ih­res Er­werbs­le­bens nur halb so viel wie Männer – besonders groß ist der „Gen­der Life­time Earnings Gap“ zwischen Müttern und Vätern. Traditionelle Rollenverteilung wird in vielen Familien weiterhin gelebt. „Sorgearbeit und Erwerbsarbeit sollten sich jedoch idealerweise die Waage halten“, betonte Birgit Happel.