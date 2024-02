Warum ein Chef Mitarbeiter dafür bezahlt, gemeinsam was Trinken zu gehen

Ein Unternehmen hat einen speziellen Weg gefunden, um die Belegschaft zufrieden zu halten. Gehen drei Mitarbeiter gemeinsam in eine Bar, bekommen sie Geld dafür.

Kurios, aber wahr: Beim amerikanischen Sicherheitsunternehmen Verkada werden Mitarbeiter dafür bezahlt, dass sie sich miteinander treffen. Gehen mindestens drei Mitarbeiter nach 15 Uhr in eine Bar und konsumieren für mindestens 30 Dollar (umgerechnet 27,71 Euro), dann dürfen sie die Rechnung auf Spesen nehmen.

Chef mit "3-3-3-Regel"

Doch was steckt dahinter? Die vom CEO ausgedachte "3-3-3-Regel" soll die Mitarbeiter der Firma näher zusammenbringen. "Der traditionelle Ansatz wäre die Happy Hour", wird der Chef in Medienberichten zitiert. "Aber wir fragen uns: Wie geht das besser?" Er ist sich sicher: "Wenn drei Mitarbeiter miteinander abhängen, werden sie sicherlich auch übers Geschäft reden – das bringt uns was."