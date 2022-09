Warum die Schweizer 2.000 Unterhosen vergraben haben

2.000 Unterhosen sind in Schweizer Böden vergraben worden. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Versuchs zeigten die Kleidungsstücke auf, wo die Böden besonders fruchtbar sind. Der Landwirtschaft würde ein besserer Humusaufbau helfen, sagt der Studienleiter.

Im Vergleich zu privaten Gärten verrotteten die Unterhosen aus Baumwolle in landwirtschaftlich genutztem Boden um 23 Prozent langsamer, wie Studienleiter Marcel van der Heijden von der Versuchsanstalt Agroscope in einer Aussendung am Mittwoch schrieb. Wo es schneller ging, befanden sich mehr Nährstoffe im Boden.

Enorme Anzahl an Bakterien und Pilzen

Die Forschenden entdeckten eine enorme Anzahl an Bakterienarten und 6.500 verschiedenen Pilzen eine enorme Vielfalt an Bodenlebewesen. Das beweise, dass Millionen von Lebensformen jeden Kubikzentimeter Boden bevölkerten. Sie recyceln organisches Material wie alte Blätter, Gras, Dung und auch Kadaver und wandeln es in Nährstoffe für die Pflanzen um, heißt es in der Mitteilung. Sie produzierten "Gratisdünger" für die Gärten und die Landwirtschaft.