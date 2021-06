Warum die "Doppelspitze" Hofer-Kickl gescheitert ist

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle sprach am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" über die Nachwirkungen von Hofers Rücktritt.

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle sieht den Grund des Rücktritts von Hofer in den persönlichen Differenzen mit Herbert Kickl. Parteistrategische Gründe dürften beim überraschenden Abgang Hofers nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, analysiert die Politiologin.

Mögliche Bundespräsidenten-Kandidatur

Der Konflikt in der "Doppelspitze" Hofer-Kickl habe sich in jüngster Vergangenheit nicht nur im politischen Stil, sondern auch bei politischen Inhalten manifestiert - Stichwort Maskenpflicht. Dass sich Hofer jetzt so schnell für den Rücktritt entschieden hat, war aber auch für Stainer-Hämmerle überraschend. Vollständig abzuschreiben sei Norbert Hofer aber noch nicht. Die Ausgangslage für eine mögliche Kandidatur Hofers für das Bundespräsidenten-Amt sieht Stainer-Hämmerle durch den Rücktritt sogar verbessert.