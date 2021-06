Bösch-Kritik an Hofers Führungsstil

FPÖ-Nationalratsabgeordneter DR. Reinhard Bösch spricht bei "Vorarlberg LIVE" über den Rücktritt von Norbert Hofer und die Zukunft der FPÖ.

Rheinhard Bösch erklärt bei "Vorarlber LIVE" im Gespräch mit Gerold Riedmann, dass er, so wie ganz Österreich, über die Medien von Norbert Hofers Rücktritt erfahren habe. Der Parteiobmann habe Bösch zufolge jedoch Hervorragendes bei der FPÖ geleistet. "Er war für uns sicherlich über diesen Zeitraum eine wesentliche Säule in der freiheitlichen Politik."

Viele Möglichkeiten für Klubobmann

"Ich glaube, dass wir bei der Konzeption dieser Doppelspitze nicht vorausssehen konnten, dass diese beiden Persönlichkeiten nicht harmonieren." Das habe sich dramatisch ausgewirkt, weil es zu keiner Zusammenarbeit gekommen sei. Hofer habe im letzten Jahr Lücken aufgezeigt, die Kickl gefüllt habe. Zudem habe Hofer in dieser Zeit versäumt markant aufzutreten und die Partei inhaltlich und personell zu führen. "Dabei geht es vor allem um die Führung der Partei, aber auch die inhaltliche Positionierung und deren Hinaustragung mit der notwenidgen Vehemenz."

Über die zukünftige Entwicklung der FPÖ stellt Bösch fest: "Wir haben weiterhin das Ziel eine rechts der Mitte sich befindene Opposition zu sein und dieses Ziel werden wir auch mit dem neuen Parteiobmann erreichen können." Bezüglich des neuen Bundesparteiobmanns habe Bösch keine Präferenz. Für zukünftige Kandidaten als Klubobman sieht Bösch viele Möglichkeiten: "Wir können grundsätzlich alle Landesparteiobleute hernehmen, aber mir fallen auch einige Nationalratsabgeordnete, die durchaus in der Lage wären dieses Amt zu übernehmen.

Defizite in der Regierung

Mittlerweile müsse man klar erkennen, dass diese Regierung türkis-grün am seidenen Faden hänge. "Wir erleben, dass der grüne Regierungspartner dazu gezwungen ist, alle bisherigen politischen Inhalte über Board werfen zu müssen und die türkisen sich in Korruptionsskandalen verstricken." Wir hätten sicherlich an der einen oder anderen Stelle mit Neuwahlen zu rechen.